Τσιτσιπάς: «Ηταν δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ» (vid)

Δύσκολη χαρακτήρισε ο Στέφανος Τσισιπάς την απόφαση του να αποσυρθεί από το ATP Finals εξαιτίας του τραυματισμού του στον αγκώνα.

Οριστική και επίσημη είναι η αποχώρηση του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο4 στον κόσμο) από τη συνέχεια του τουρνουά ATP Finals μετά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αγκώνα.

Ο Έλληνας τενίστας αγωνίστηκε κανονικά στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, γνωρίζοντας την ήττα από τον Ρούμπλεφ, αλλά μετά τον τραυματισμό που υπέστη, αποφάσισε να αποσυρθεί, με τον Βρετανό Κάμερον Νόρις να παίρνει τη θέση του.

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να κρύψει τη δυσαρέσκεια του και χαρακτήρισε δύσκολη την απόφαση που κλήθηκε να πάρει.

«Πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το ATP Finals, εξαιτίας του τραυματισμού στον αγκώνα που με ενοχλεί τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, δούλεψα σκληρά αυτή τη χρονιά για να παίξω και να είμαι μέρος αυτού του εκπληκτικού event, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συνεχίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Get well soon @steftsitsipas 🙏



Tsitsipas on his withdrawal from the #NittoATPFinals due to an elbow injury pic.twitter.com/aaGgjOVkoN