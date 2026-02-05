Τενίστας, No. 38 στον κόσμο, σταμάτησε την ώρα του τάι-μπρέικ για να τσεκάρει το κινητό του!

Ένα παράξενο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα τένις χθες, με τον Ουγκό Ουμπέρ να σταματάει εν μέσω του ται-μπρέικ στον αγώνα με τον Μαναρίνο, για να ελέγξει το κινητό του.

Ο Ούγκο Ούμπερ αντιμετώπισε το βράδυ της Τετάρτης (04/02) τον Αντριάν Μαναρίνο για τη φάση των «16» του ATP στο Μονπελιέ, το οποίο διεξάγεται λίγες μόνο ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Australian Open και ηττήθηκε με 1-2 στα σετ, 7-6 (7-4), 3-6, 6-7 (4-7).

Ο Γάλλος νο.38 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν ένα πόντο μακριά από τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά, αλλά ο συμπατριώτης του κατάφερε να αποφύγει την ήττα, κράτησε το σερβίς και συνέχισε ακάθεκτος, οδηγώντας εν τέλει τον αγώνα σε τάι μπρέικ.

Ο Μαναρίνο, που πλέον κατατάσσεται 70ος, πήρε τους τρεις πρώτους πόντους του ται-μπρέικ, μόνο και μόνο για να πετύχει ο Ουμπέρ τους τέσσερις επόμενους και όλα έδειχναν πως τελικά θα έπαιρνε τη νίκη.

Πριν ετοιμαστεί για το σερβίς λοιπόν, περπάτησε προς τον πάγκο του και άρχισε να ψάχνει στην τσάντα του, από την οποία έβγαλε το τηλέφωνό του, κοίταξε την οθόνη για ένα δευτερόλεπτο προτού το αφήσει κάτω και κουνήσει γρήγορα το χέρι του για να ζητήσει συγγνώμη από τον Μαναρίνο και τον διαιτητή για την καθυστέρηση.

Η καθυστέρηση αυτή, ωστόσο, αποδείχθηκε μεγαλύτερη αναστάτωση για τον ίδιο, παρά για τον αντίπαλο του, καθώς ο Ουμπέρ δέχτηκε τους επόμενους τέσσερις πόντους, με τον Μαναρίνο να στέφεται εν τέλει νικήτης, σε μία αναμέτρηση που διήρκησε σχεδόν 3 ώρες (2:50).

🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯



After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU February 4, 2026

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένας αθλητής του τένις ασχολείται με το κινητό του εν ώρα αγώνα, αν και οι περισσότεροι συνήθως το κάνουν μετά τη λήξη των παιχνιδιών.

Για παράδειγμα ο πρωταθλητής του Australian Open, Κάρλος Αλκαράζ, εμφανίστηκε να είναι στο τηλέφωνο του την στιγμή που οι διαιτητές ετοιμάζονταν για την απονομή του τροπαίου μετά τον τελικό το βράδυ της Κυριακής.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών, έλαβε προειδοποίηση για αντιαθλητική συμπεριφορά πέρυσι, όταν χρησιμοποίησε το τηλέφωνο ενός μέλους της ομάδας της για να τραβήξει φωτογραφία ένα αμφισβητούμενο σημάδι της μπάλας σε ένα τουρνουά σε χωμάτινο γήπεδο.

Παρόλα αυτά η απόφαση του Ουμπέρ να σταματήσει το παιχνίδι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για να σηκώσει το τηλέφωνό του παραμένει ασυνήθιστη και εγείρει υποψίες.