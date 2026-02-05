Για το 2/2 με άμυνα που…δαγκώνει!

Μετά τη συγκλονιστική νίκη επί της Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν (21:30) για την 27η στροφή της Euroleague.

Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς και αυτοί προχωρούν λένε οι Αμερικανοί και ο Παναθηναϊκός έδειξε με τη Ρεάλ πως ανήκει στους δυνατούς.

Κόντρα στην κακή του κατάσταση, κόντρα στην πεσμένη ψυχολογία, κόντρα στην απουσία του κορυφαίου του παίκτη και MVP της Euroleague, κόντρα στη φορμαρισμένη και πάντα ισχυρή Ρεάλ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατέθεσε πάθος και χαρακτήρα στο glass floor του «T-Center» για να πάρει μια υπερπολύτιμη νίκη, τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά.

Το mid range σουτ εκτός ισορροπίας του Τζέριαν Γκραντ με 2.3’’ ακόμα στο ρολόι χάρισε τη νίκη με 82-81 στους «πράσινους», με τον Αμερικανό γκαρντ παρότι ήταν άρρωστος να υπερβάλλει εαυτόν και να είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τον Σλούκα, αλλά και τους Χουάντσο και Όσμαν που ήταν στηρίγματα ώστε να ανατραπεί η αρχική διψήφια διαφορά των Μαδριλένων κι έτσι να μπορεί να γίνει λόγος για σημείο καμπής που δύναται να αλλάξει προς το καλύτερο τη σεζόν.

Με 16-10 και ισοβαθμία με μια σειρά ομάδων από τη 2η ως την 8η θέση, πλέον ο Παναθηναϊκός ψάχνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα ώστε έπειτα από καιρό να αποκτήσει ηρεμία, μέχρι να επιστρέψει και ο Ναν στη δράση.

Απέναντί του μία Παρτιζάν που βρίσκεται σε μια μόνιμα προβληματική κατάσταση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία έχει 8-18 και μόλις δύο νίκες στις 11 τελευταίες αγωνιστικές και προέρχεται από ήττα στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι με καλάθι στο τέλος (95-93).

Το πάνω χέρι ανήκει ξεκάθαρα στο «τριφύλλι» που θέλει να αξιοποιήσει την ψυχολογία από τη νίκη με τη «βασίλισσα». Στο 1.90 η επικράτηση με χάντικαπ -5.5 πόντων.

Η ομάδα του Αταμάν δείχνει διάθεση στην άμυνα στα τελευταία παιχνίδια και στα τέσσερα πρόσφατα δέχεται 77 πόντους κατά μέσο όρο, την ώρα που οι «γκρομπάρι» έχουν τη 17η επίθεση με 80.4. Στο 1.89 οι Under 81.5 πόντοι των Σέρβων.

