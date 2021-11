Paris Masters: Στους "4" ο Χούρκατς περιμένει τον Τζόκοβιτς (vids)

O Xούμπερτ Χούρκατς απέκλεισε με 6-2, 6-7 (4), 7-5 τον Τζέιμς Ντάκγουορθ και θα περιμένει στον ημιτελικό του Paris Masters τον νικητή του αγώνα Τζόκοβιτς-Φριτζ.

Στον ημιτελικό του Paris Masters για πρώρτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Χούμπερτ Χούρκατς .

Ο Πολωνός απέκλεισε στον προημιτελικό με 6-2, 6-7 (4), 7-5 τον Αυστραλό Τζέιμς Ντακγουορθ και θα συναντήσει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή τον Τέιλορ Φριτζ.

Ο Χούμπερτ Χούρκατς θυμίζουμε έφτασε στην κατάκτηση του Miami Open 2021 και διανύει υπέροχη σεζόν σε επίπεδο Masters. Μέσα στη σεζόν είχε δυο ακόμη προημιτελικούς στο Indian Wells και στο Rogers Cup.

Από την άλλη ο Τζέιμς Ντάγκουορθ είχε μια φανταστική εβδομάδα στο Παρίσι αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει πιο μακριά από τα προημιτελικά.

