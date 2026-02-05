Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βουλγαρία ο ΟΦΗ κινείται για την απόκτηση του 24χρονου δεξιού μπακ - χαφ Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ.

Στη Βουλγαρία υποστηρίζουν πως ο Τιάγκο Ρομάνο δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη του ΟΦΗ για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα ο Όμιλος κινείται για την απόκτηση του Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ και μάλιστα υποστηρίζεται πως οι δυο πλευρές είναι κοντά.

Πρόκειται για 24χρονο έξι φορές διεθνή Βούλγαρο δεξιό μπακ - χαφ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να παίξει και αριστερά. Είναι γεννημένος στη Σαραγόσα της Ισπανίας, όμως έχει παίξει καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του στη Βουλγαρία.

Είναι ποδοσφαιρικό «προϊόν» της Λέφσκι Σόφιας και από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι τον Δεκέμβριο είχε αγωνιστεί ως δανεικός στη Λοκομοτίβ Σόφιας, με την οποία στο πρώτο μισό της σεζόν είχε 17 εμφανίσεις με δυο γκολ και μια ασίστ. Στο τέλος του έτους διεκόπη ο δανεισμός του και από την Τετάρτη (4/2) κυκλοφορεί ως ελεύθερος.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι μια περίπτωση που πράγματι έχει προταθεί στους Κρητικούς, δίχως όμως να είναι όσο προχωρημένη παρουσιάζεται από τους Βούλγαρους. Πλέον το θέμα είναι η απόφαση του Χρήστου Κόντη για το εάν θα αποκτηθεί ακραίος οπισθοφύλακας που θα πλαισιώσει τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, με πιο «συμβατά» χαρακτηριστικά από τις υπάρχουσες λύσεις για τη θέση του δεξιού μπακ - χαφ στο 3-4-3.

Εφόσον ο προπονητής του ΟΦΗ αποφασίσει πως πρέπει να γίνει αυτή η έξτρα κίνηση ο Γκάλτσεφ είναι από τους ποδοσφαιριστές με το καλύτερο προφίλ που έχουν τεθεί στα υπόψιν των ιθυνόντων του αγωνιστικού σχεδιασμού και θα εξεταστεί σοβαρά. Θυμίζουμε πως από τη στιγμή που είναι ελεύθερος δεν υπάρχει μεγάλη πίεση του χρόνου για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, καθώς το «παράθυρο» των free agents είναι μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.