Τσιτσιπάς: «Πρέπει να είμαι καλός για να παίξω τελικό» (vid)

Για 6 φορά μέσα στο 2021 ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στους "4" σε τουρνουά της ATP.

O Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα στον προημιτελικό στο Lyon Open και θα παίξει το Σάββατο (15:00, Cosmote Sport6) με τον Ιταλό Λορέντζο Μουσέτι για μια θέση στον τελικό της Κυριακής.

«Έβαλε πολύ πίεση στο παιχνίδι ο Νισιόκα», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και συνέχισε: «Έπαιξε καλά είναι από τους καλύτερους αριστερόχειρες στο tour και έχει χτυπήματα που δεν τα περιμένεις. Έδωσε τη μάχη του».

Οσο αφορά τον 19χρονο Λορέντζο Μουσέτι που είχε κερδίσει με 6-1, 6-3 στον ημιτελικό στο Ακαπούλκο πριν από 2 μήνες είπε: «Θα είναι άλλο παιχνίδι. Είναι άλλη η επιφάνεια. Ήταν σκληρή και τώρα είναι χώμα. Πρέπει να είμαι καλός για να φτάσω στον τελικό».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στις 31 νίκες στο 2021!

'He's one of the best left handers out there in the game'

Kind words from @steftsitsipas to @yoshihitotennis after their match in Lyon! pic.twitter.com/24ZNtQegIC

— Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2021