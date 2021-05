Στους "4" του Lyon Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε σε 1,06' με 6-3, 6-4 του Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα και προκρίθηκε στους "4" όπου και θα παίξει το Σάββατο (15:00, Cosmote Sport 6) με τον Ιταλό Λορέντζο Μουσέτι ο οποίος απέκλεισε με 6-3,7-6 (2) τον Αλιάζ Μπέντενε.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτός θα είναι ο 6ος ημιτελικός του Στέφανου Τσιτσιπά στο 2021 και έχει 3 προκρίσεις σε τελικούς.

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game θα προηγηθεί με 2-1 και με δυσκολία ο Νισιόκα θα ισοφαρίσει σε 2-2. Με νέο love service game θα φτάσει στο 3-2 και με μπρέικ θα πάει στο 4-2.

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ του για το 5-2 και με νέο love θα φτάσει στο 6-3 σε 30'.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ, ο Γιοσιχίτο Νισιόκα θα το σβήσει αλλά με διπλό σφάλμα του θα δώσει μια ευκαιρία στον Έλληνα και εκείνος με μπρέικ πάει στο 2-1.

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 3-1 και με love service game θα φτάσει στο 4-2. Με άνεση φτάνει στο 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Here for the weekend@steftsitsipas moves into the Lyon last four - and is yet to face a break point - after being Nishioka 6-3 6-4#OpenParc pic.twitter.com/2jVSMOimH0

— Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2021