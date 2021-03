Στον 13ο τελικό της καριέρας του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου και στο Νο1 του ταμπλό επικράτησε σε 1.19' με 6-1,6-3 του Ιταλού (Νο120) Λορέντζο Μουσέτι στον ημιτελικό στο Ακαπούλκο και θα παίξει την Κυριακή (05:00, Cosmote Sport 7) με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό του Mexican Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κυνηγήσει τον 6ο τίτλο καριέρας στον 13ο τελικό και κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι 5-1 στις νίκες.

Σε τουρνουά ATP 500 όπως αυτό στο Ακαπούλκο ο Τσιτσιπάς έχει 0/5 τελικούς και θέλει να "σπάσει" την κατάρα στην 1η του συμμετοχή στο Mexican Open.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Λορέντζο Μουσέτι έφτασε στον 2ο ημιτελικό στην καριέρα του (12 παιχνίδια) και αυτή την εβδομάδα έδωσε 7 παιχνίδια αφού ξεκίνησε από τα προκριματικά.

Στον αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά "έβγαλε" πρόβλημα στους κοιλιακούς αλλά συνέχισε έως το τέλος.

Περίπατος Τσιτσιπά

Στο 1ο σετ και στο 2ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει μπρέικ πόιντ αλλά θα το σβήσει ο Λορέντζο Μουσέτι για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Έλληνας θα φτάσει στο 2-1 και με μπρέικ στο 3-1.

Κρατάει το σερβίς του για το 4-1 και με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-1! Με το σερβίς του θα κλείσει στο 6-1.

Με 2-0 στον τελικό

Στο 2ο σετ, ο Μουσέτι παρότι πήρε ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, ξεκίνησε καλά και έφτασε στο 2-1 με το σερβίς του. Με love service game θα προηγηθεί με 3-2 και ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Με μπρέικ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αποκτήσει προβάδισμα με 4-3 και με το σερβίς του θα πάει στο 5-3.

Θα σβήσει 3 ματς πόιντ ο Ιταλός αλλά στο 4ο ο Τσιτσιπάς θα τελειώσει το παιχνίδι (6-3).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 23 winners και 11 αβίαστα και ο Λορέντζο Μουσέτι του είχε 19-13. Ο νικητής είχε 4/8 μπρέικ πόιντ (έναντι 0/0).

