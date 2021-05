Την 3η συνεχόμενη νίκη του επί του Ράφα Ναδάλ πανηγύρισε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ .

Ο Γερμανός (Νο6) θα κερδίσει για πρώτη φορά τον Ισπανό στο χώμα με 6-4, 6-4 στον προημιτελικό του Madrid Open και θα παίξει το Σάββατο με τον Ντομινίκ Τιμ για μια θέση στον τελικό της Κυριακής στη Μαδρίτη.

Θυμίζουμε ότι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατέκτησε τον τίτλο το 2018 ενώ ο Ράφα Ναδάλ έχει 5 τρόπαια στη Μαδρίτη με τελευταίο το 2017. Πλέον σε 8 αγώνες ο Ζβέρεφ έχει 3 νίκες απέναντι στον Ναδάλ.

Το Νο1 του ταμπλό στη Μαδρίτη, ο Ράφα Ναδάλ, μένει εκτός από τους "8".

Ο Ναδάλ είχε μόλις 6 winners και 17 αβίαστα λάθη και ο Ζβέρεφ είχε 28-25. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 1/2 (Ναδάλ) και 3/6.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ θα προηγηθεί με 4-2 με μπρέικ αλλά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα το πάρει πίσω για το 4-3 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 4-4. Με νέο μπρέικ ο Γερμανός θα φτάσει στο 5-4 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του.

Στο 2ο σετ ο Ισπανός σβήνει μπρέικ πόιντ του Γερμανού για το 2-1 αλλά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2! Με το σερβίς του θα πάει στο 4-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο.

Ο Ράφα Ναδάλ θα το σβήσει και θα μειώσει σε 4-3. Με το σερβίς του φτάνει στο 5-3 ο Ζβέρεφ και ο Ναδάλ μειώνει σε 5-4. Τελικά θα κλείσει το σετ στο σερβίς του ο Γερμανός.

STILL undefeated on the Madrid center court! @AlexZverev wins 10 of the last 14 games to beat Nadal 6-4 6-4 and reach the Madrid semi-finals, where he will face Thiem#MMOpen pic.twitter.com/rzkYGB2AW1 — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2021

Advantage Zverev From 4-2 down, @AlexZverev reels off four consecutive games to take the first set off Nadal!#MMOpen pic.twitter.com/xDqoSk8veI — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2021