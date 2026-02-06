Τα χρειάστηκε αλλά πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που επικράτησε 3-2 της AVS στην παράταση.

Η AVS πήγε να κάνει χαλάστρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν 3-2 στην παράταση και πέρασαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας, εκεί όπου περιμένει η Πόρτο.



Το γκολ του Γκιγέρμε (29’) και το αυτογκόλ του Βίτορ (49’) φάνηκαν να καθαρίζουν τη δουλειά για τα Λιοντάρια, ωστόσο δύο πέναλτι, το δεύτερο εκ των οποίων παραχώρησε ο Γιώργος Βαγγιανίδης, έφεραν ισάριθμα γκολ από Λίμα (64’) και Νενέ (90+2’) και έστειλαν το ματς στην παράταση!



Εκεί, ο Κατάμο χτύπησε τρία λεπτά πριν το φινάλε, δίνοντας μία αγχωτική πρόκριση στη Σπόρτινγκ με σκορ 3-2. Σημειώνεται πως ο αγώνας στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μπαροάν, παίκτη των φιλοξενούμενων, που χτύπησε σε κόντρα με τον Σουάρες στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με τον φορ των γηπεδούχων να σοκάρεται από τον τρόπο που χτύπησε ο αντίπαλός του.