Σπόρτινγκ - AVS 3-2: Πρόκριση-θρίλερ για την ομάδα του Βαγιαννίδη
Η AVS πήγε να κάνει χαλάστρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν 3-2 στην παράταση και πέρασαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας, εκεί όπου περιμένει η Πόρτο.
Το γκολ του Γκιγέρμε (29’) και το αυτογκόλ του Βίτορ (49’) φάνηκαν να καθαρίζουν τη δουλειά για τα Λιοντάρια, ωστόσο δύο πέναλτι, το δεύτερο εκ των οποίων παραχώρησε ο Γιώργος Βαγγιανίδης, έφεραν ισάριθμα γκολ από Λίμα (64’) και Νενέ (90+2’) και έστειλαν το ματς στην παράταση!
Εκεί, ο Κατάμο χτύπησε τρία λεπτά πριν το φινάλε, δίνοντας μία αγχωτική πρόκριση στη Σπόρτινγκ με σκορ 3-2. Σημειώνεται πως ο αγώνας στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μπαροάν, παίκτη των φιλοξενούμενων, που χτύπησε σε κόντρα με τον Σουάρες στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με τον φορ των γηπεδούχων να σοκάρεται από τον τρόπο που χτύπησε ο αντίπαλός του.
🇵🇹🟢 Sporting de Lisboa 3-2 AVS | Taca de Portugal, cuartos de final— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) February 5, 2026
AL MINUTO 117 GENY CATAMO SE VISTIÓ DE HÉROE PARA CONSEGUIR LA CLASIFICACIÓN AGÓNICA A SEMIS
REGATE Y CAÑONAZO ADENTRO 💥pic.twitter.com/HD2JWb0R5m
