Για 4η συνεχόμενη χρονιά ο Ντομινίκ Τιμ είναι στους "4" του Madrid Open.

Ο Αυστριακός χρειάστηκε δυο ώρες για να αποκλείσει με 3-6, 6-3, 6-4 τον Τζον Ίσνερ στον προημιτελικό και θα παίξει με τον Ράφα Ναδάλ ή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Ο Ντομινίκ Τιμ που επανλήλθε μετά από αρκετές εβδομάδες σε δράση ψάχνει τα ... πατήματα του και θα έχει δύσκολο έργο στον ημιτελικό. Πάντως ο Αυστριακός έχει δυο τελικούς στη Μαδρίτη και δυο ήττες.

Το 2017 ηττήθηκε από τον Ναδάλ και το 2018 από τον Ζβέρεφ.

2017: Final (l. to Nadal) 2018: Final (l. to Zverev) 2019: Semi-final (l. to Djokovic) 2021: @ThiemDomi #MMOpen pic.twitter.com/Kt7YX6oJL8

FOURTH semi-final in a row in Madrid!@ThiemDomi denies Isner a chance at his 100th career third set tiebreak, defeating him 3-6 6-3 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/RFjqkKfTCU

