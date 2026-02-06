Το NBA LIVE στο Gazzetta
Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των 8 αποψινών αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 06/02:
- 02:00 Πίστονς - Γουίζαρντς
- 02:00 Μάτζικ - Νετς
- 02:30 Χοκς - Τζαζ
- 02:30 Ράπτορς - Μπουλς
- 03:00 Ροκετς - Χόρνετς
- 03:30 Μάβερικς - Σπερς
- 05:00 Σανς - Γουόριορς
- 05:00 Λέικερς - Σίξερς
