Στις εξέδρες του "Μανόλο Σαντάνα" στη Μαδρίτη είναι ο Ρονάλντο.

Το "Φαινόμενο" που εκτός από το ποδόσφαιρο λατρεύει και το τένις είναι στο κεντρικό κορτ και παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τον αγώνα του Ράφα Ναδάλ με τον Αλεξέι Ποπίριν για τον 3ο γύρο του Madrid Open.

Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη τον αγώνα του Ναδάλ είδαν ο Ραούλ και ο Ίκερ Κασίγιας με τον πρώτο να έχει και ιδιαίτερη συνομιλία με τον κορυφαίο τενίστα στα αποδυτήρια.

"That @RafaelNadal dude really is faster than me in my prime"

- Ronaldo, probably #MMOpen pic.twitter.com/Ry7GL3f5Uv

— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2021