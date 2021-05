Δυο παλιές δόξες της εθνικής Ισπανίας αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης είναι στις εξέδρες του "Μανόλο Σαντάνα" για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του Ράφα Ναδάλ στο Madrid Open.

Ο λόγος για τους Ραούλ και Ίκερ Κασίγιας οι οποίοι είναι στο κεντρικό κορτ του Madrid Open και βλέπουν τον Ράφα Ναδάλ απέναντι στον 18χρονο Ισπανό Κάρλος Αλκαράζ που είναι το μέλλον της χώρας στο τένις.

Το Madrid Open κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης που είναι και φαν του τένις!

Real Royalty @RaulGonzalez and @IkerCasillas watching Rafa in the Caja Magica @realmadrid #MMOpen pic.twitter.com/MTDZogp5zB

— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021