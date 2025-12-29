Στην Μπενφίκα το μεγάλο αστέρι της Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίζ, που συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο μεγάλος σταρ της Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίζ, που άρεσε και στον Ολυμπιακό, έκλεισε στην Μπενφίκα.

Η πορτογαλική «record» αποκάλυψε πως η Ρίο Άβε του Βαγγέλη Μαρινάκη έφτασε σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την παραχώρηση του καλύτερου ποδοσφαιριστή της, Αντρέ Λουίζ.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε ένα τρομερό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έχοντας μέχρι στιγμής πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 16 συμμετοχές και όπως είναι λογικό τράβηξε τα βλέμματα των μεγάλων ομάδων της Πορτογαλίας και όχι μόνο.

Η Μπενφίκα ήταν εκείνη που έδειξε το πιο ζωηρό ενδιαφέρον και γι' αυτό κατόρθωσε να κλείσει την συμφωνία προκειμένου να πάρει τον παίκτη στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μιλάμε πιθανότατα για το μεγαλύτερο deal στην ιστορία της Ρίο Άβε, αφού τα χρήματα που θα κοστίσει στους «αετούς της Λισαβώνας» αναμένεται να φτάσουν τα 12 εκατ. ευρώ με τα μπόνους μαζί. Προηγούμενη μεγαλύτερη πώληση ήταν εκείνη του Πελέ στην Μονακό με 7,2 εκατ.

Ο Αντρέ Λουίζ, που συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό, είχε έρθει στην Ρίο Άβε τον Γενάρη του 2025 από την Εστρέλα Αμαντόρα αντί 2,2 εκατ. ευρώ, οπότε το κέρδος για την πορτογαλική ομάδα είναι σημαντικό.