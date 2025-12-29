Στους Ράπτορς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μο Μπάμπα, ο οποίος είχε... παίξει στο ρεπορτάζ ομάδων της Euroleague.

Μπορεί να ακούστηκε για ομάδες της Euroleague όσο ήταν ελεύθερος, αλλά τελικά ο Μο Μπάμπα θα συνεχίσει να παίζει στο ΝΒΑ. Ο 27χρονος σέντερ βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε στους Ράπτορς όπως αναφέρει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια. Η συμφωνία είναι για έναν χρόνο.

Φέτος μετρά 16.5 πόντους και 12 ριμπάουντ μέσο όρο στη G-League και τη θυγατρική των Τζαζ. Oι Καναδοί έχουν στους σέντερ τους Πελτλ και Μαμουκελασβίλι. Έτσι πρόσθεσαν άλλη μια λύση για το rotation.

Στην καριέρα του ο Μπάμπα μετρά 6.8 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.3 μπλοκ ανά παιχνίδι. Έχει φορέσει τη φανέλα των Μάτζικ, των Λέικερς, των Σίξερς, των Κλίπερς και των Πέλικανς.