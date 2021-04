Ο "Βασιλιάς" του τουρνουά Ράφα Ναδάλ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του Barcelona Open.

Ο Ράφα Ναδάλ που έχει 11/11 κατακτήσεις στο Barcelona Open απέκλεισε στον ημτελικό σε 1.23' με 6-3, 6-2 τον συμπατριώτη του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και θα παίξει την Κυριακή (17:00, Cosmote Sport 6) στον τελικό απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ναδάλ και ο Τσιτσιπάς είχαν συναντηθεί και στον τελικό του 2018 με τον Ισπανό να κερδίζει με 6-2,6-1 και να κατακτά τον 11ο και τελευταίο τίτλο του στη Βαρκελώνη. Φέτος οι δυο τους έχουν παίξει άλλη μια φορά στο Australian Open με τον Έλληνα να επικρατεί με ανατροπή με 3-2 .

Ο δεκάλογος του πρώτου τελικού του Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Ναδάλ στη Βαρκελώνη (pics & vids)

Συνολικά ο Ράφα Ναδάλ έχει 6 νίκες σε 8 αγώνες απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά και 2/2 σε τελικούς αφού ο Έλληνας ηττήθηκε στο Barcelona Open 2018 και στο Rogers Cup 2018.

Αυτός θα είναι ο 124ος τελικός για τον Ναδάλ που έχει 86-37 και ο 15ος για τον Τσιτσιπά που έχει 6-8.

Εάν ο Ισπανός επικρατήσει την Δευτέρα θα είναι ξανά στο Νο2 κόσμου (από το Νο3) και εάν νικήσει ο Έλληνας θα παραμείνει στο Νο5 αλλά θα μειώσει στους 180 πόντους τη διαφορά από το Νο4 Ντομινίκ Τιμ.

Ο Ράφα Ναδάλ έχει να ηττηθεί πάντως σε τελικό από παίκτη εκτός Big-3 (Φέντερερ, Τζόκοβιτς) από τον Μάρτιο του 2017 όταν και τον κέρδισε ο Σαμ Κουέρι στο Ακαπούλκο. Ο Τσιτσιπάς από την άλλη έχει 0/5 τελικούς με τους Big-3.

Σε τουρνουά ATP 500 όπως είναι αυτό της Βαρκελώνης ο Ναδάλ έχει 21 νίκες και 6 ήττες σε τελικούς και ο Τσιτσιπάς έχει 0/6. Αυτός θα είναι ο 1ος τελικός του Ισπανού στο 2021 και ο 3ος για τον Έλληνα ο οποίος έχει νίκη στο Μόντε Κάρλο και ήττα στο Ακαπούλκο.

Στο 2021 ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει το καλύτερο ποσοστό στο Tour με 26 νίκες - 6 ήττες και ο Ράφα Ναδάλ έχει 10-2. Στην ιστορία του Barcelona Open ο Ράφα Ναδάλ έχει πλέον 65 νίκες και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει 10.

Στο 1ο σετ, ο Ράφα Ναδάλ με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και στο 3-0 με το σερβίς του. Ο Καρένιο Μπούστα θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα έχει άλλη μια ευκαιρία και με μπρέικ πάει στο 5-1!

Ο Καρένιο Μπούστα θα μειώσει με μπρέικ σε 5-2 και με το σερβίς του σε 5-3. Ο Ναδάλ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και θα κλείσει το σετ στο 6-3 σε 45'.

Στο 2ο σετ, ο Ράφα Ναδάλ αρχίζει με μπρέικ (1-0) και με την 3η προσπάθεια θα πετύχει μπρέικ και θα φτάσει στο 3-0! Με το σερβίς του θα πάει στο 4-0 και ο Καρένιο Μπούστα μειώνει σε 4-1.

Με το σερβίς του ο 34χρονος θα πάει στο 5-1 και θα τελειώσει το σετ στο 6-2.

Ο Ναδάλ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην εβδομάδα και είχε 19 winners και 10 αβίαστα και 4/10 μπρέικ πόιντ και ο Καρένιο Μπούστα είχε 18-14 και 1/4.

