Για 4η φορά μέσα στο 2021 και για 6η φορά σε τουρνουά Masters o Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στα ημιτελικά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έπαιξε στον προημιτελικό του Monte Carlo Masters πήρε με 7-5 το 1ο σετ αλλά ο αντίπαλος του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα εγκατέλειψε στη συνέχεια λόγω ενός προβλήματος στο αριστερό πόδι.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου και θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό της Κυριακής από τον νικητή του αγώνα του Νταν Έβανς με τον Νταβίντ Γκοφέν.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 με το σερβίς του και με 3-2 αν και η πίεση είναι μεγάλη από τον Νταβίντοβιτς Φοκίνα. Ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα καλέσει ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι.

Θα συνεχίσει το παιχνίδι και θα φτάσει σε μπρέικ (4-3) ο Φοκίνα! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ για το 4-4 και θα προηγηθεί με 5-4. Ισοφαρίζει σε 5-5 ο Φοκίνα όμως ο Τσιτσιπάς θα κρατήσει το σερβίς του (6-5).

Με μπρέικ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 7-5! Ο Έλληνας είχε 8 winners και 9 αβίαστα και ο Ισπανός 15-23.

An unfortunate end

Davidovich Fokina is forced to retire in his first Masters 1000 quarter-final, sending Tsitsipas through to the last 4

Hope to see you on court soon, @alexdavidovich1 pic.twitter.com/DUsEWgmHyG

— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2021