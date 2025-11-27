«Έσκισε» σε τηλεθέαση ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης!

Υψηλά νούμερα τηλεθέασης συγκέντρωσε ο ευρωπαϊκός αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε χθες στο Καραϊσκάκης την Ρεάλ Μαδρίτης στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και αν και το πάλεψε, παίζοντας στα ίσα την βασίλισσα, δεν κατάφερε να βγει νικητής και ηττήθηκε με σκορ 3-4.

Οι Πειραιώτες μπορεί να μην κατάφεραν να νικήσουν τους μερένχες, νίκησαν όμως τον ανταγωνισμό στη τηλεθέαση, καταγράφωντας πολύ υψηλά νούμερα. Πιο συγκεκριμένα ο αγώνας των ερυθρόλευκων σημείωσε 28,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνωντας κατα πολύ πίσω τον ανταγωνισμό. Ενδεικτικά το δεύτερο σε τηλεθέαση πρόγραμμα «Πειρατικό Βινύλιο» σημείωσε 16,5%.

Παρόμοια ήταν και η κατάσταση στο σύνολο του κοινού, εκεί οπού το MEGA και ο Ολυμπιακός κατέγραψαν ποσοστό 27,5% με την συνολική τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης να φτάνει τους 1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Μάλιστα η υψηλότερη επίδοση στα επιμέρους κοινά ήρθε στους ανδρές, οι οποίοι κατέγραψαν το εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 45,1%!.