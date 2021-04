Με εμφατικό τρόπο ξεκίνησε ο Ράφα Ναδάλ τις υποχρεώσεις του στη χωμάτινη περίοδο.

Ο Ισπανός που έχει 11 τίτλους στο Monte Carlo Masters και θέλει να διεκδικήσει την Κυριακή τον 12ο επικράτησε στην πρεμιέρα του με 6-1, 6-2 του Φεντερίκο Ντελμπόνις και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Ο Ράφα Ναδάλ έκανε... πάρτι κόντρα στον Ντελμπόνις και έφτασε τις 446 νίκες στο χώμα. Αυτή ήταν η 72η στο Monte Carlo.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ράφα Ναδάλ με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ έχουν συναντηθεί 14 φορές και ο Ισπανός έχει 13 νίκες. Έχει 6 συνεχόμενες και στο Monte Carlo έχει 3-0 απέναντι στον Βούλγαρο.

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ θα πετύχει γρήγορα μπρέικ (2-0) και με άλλο ένα μπρέικ πάει στο 4-0. Με love service game ο Ισπανός είναι στο 5-0 αλλά ο Αργεντίνος θα πάρει το πρώτο του γκέιμ (5-1).

Ο Ισπανός θα κλείσει το σετ στο 6-1.

Ο Ράφα Ναδάλ αρχίζει με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0! O Ντελμπόνις μειώνει με μπρέικ σε 3-1 και με το σερβίς του σε 3-2.

Με μπρέικ ο Ναδάλ θα πάει στο 5-2 και με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-2.

