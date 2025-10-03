Ολυμπιακός: Tαλαιπωρία στην επιστροφή από Μαδρίτη
Ο Ολυμπιακός, παρότι ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, στο τέλος έχασε το μυαλό του και γνώρισε την ήττα στη Μαδρίτη από την Ρεάλ με 89-77, κλείνοντας την πρώτη «διαβολοβδομάδα» με μια νίκη και μια ήττα.
Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Πειραιώτες έζησαν μια ταλαιπωρία στην επιστροφή τους στην Ελλάδα. Η αποστολή του Ολυμπιακού καθυστέρησε περίπου δύο ώρες να φύγει από τη Μαδρίτη. Ήταν να αναχωρήσει στη 01:00 τα ξημερώματα και τελικά έφυγε στις 03:00.
Επιπλέον ενώ προσγειώθηκε περίπου 7:10 το αεροπλάνο, η αποστολή των ερυθρόλευκων αποβιβάστηκε στις 07:40. Όλο αυτό λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο Ελ. Βενιζέλος τον τελευταίο καιρό με τις πολλές καθυστερήσεις. Ορισμένα άτομα της αποστολής, μέχρι να πάρουν τη βαλίτσα τους, έφυγαν περίπου 08:30 από το αεροδρόμιο.
