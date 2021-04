Εκτός Monte Carlo Masters από την πρεμιέρα του έμεινε ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο10 κόσμου αποκλείστηκε στον 2ο γύρο με 7-5, 6-3 από τον Ισπανό Νταβίντοβιτς Φοκίνα και έτσι δεν θα είναι υποψήφιος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον προημιτελικό της Παρασκευής.

Ο Φοκίνα θα παίξει με τον Ποπίριν ή τον Πούιγ στον 3ο γύρο ενώ ο Τσιτσιπάς στους "16" θα συναντήσει τον Γκάριν ή τον Μίλμαν. Εν συνεχεία θα "σταυρώσουν" στα προημιτελικά ενώ στον ημιτελικό περιμένει το Νο1 κόσμου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δρόμο έως τους "4" δεν θα συναντήσει παίκτη του top-20 και φτάνει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά.

Allez Alejandro @alexdavidovich1 upsets 8th seed Berrettini 7-5 6-3 to record his first Top-10 win! pic.twitter.com/iLNxDmEikE

— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2021