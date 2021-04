Εκτός ημιτελικών στο Miami Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 2-6, 6-3, 6-4 από το Νο37 κόσμου τον Πολωνό Χούμπερτ Χούρκατς ο οποίος και θα συνεχίσει στους "4" για να παίξει με τον νικητή του αγώνα του Ρούμπλεφ με τον Κόρντα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και ξεκίνησε πολύ καλά και με μπρέικ το παιχνίδι, πήρε δύσκολα το 1ο σετ και στα 2 επόμενα δεν είχε την ενέργεια και την ψυχολογία που θα έπρεπε για να φτάσει στην επικράτηση.

Ο Έλληνας είχε 22 winners και 33 αβίαστα και ο Πολωνός είχε 41-35.

Μετά από τον Μεντβέντεφ (Νο1 στο ταμπλό) αποκλείστηκε και ο Τσιτσιπάς (Νο2) και ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι ο μοναδικός top10 που έχει παραμείνει στο Miami Open.

Πλέον ο Έλληνας τενίστας επιστρέφει στην Ευρώπη για να παίξει στο Monte Carlo Masters (11/4) και εν συνεχεία στο Barcelona Open στη χωμάτινη περίοδο.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πετύχει μπρέικ (1-0) και με love service game θα πάει στο 2-0!

Ο Έλληνας θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο αλλά θα τα σβήσει ο Πολωνός όπως θα σβήσει με άσο και άλλο ένα μπρέικ πόιντ για το 2-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την σειρά του θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και μετά από 7' θα φτάσει στο 3-1. Με το σερβίς του αλλά πάλι με δυσκολία θα πάει στο 4-2 αλλά με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-2.

Με love service game θα κλείσει το σετ στο 6-2. Ο Έλληνας είχε 6 winners και 8 αβίαστα και ο Πολωνός 14-14 στο 1ο σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει όπως και στο 1ο με μπρέικ (1-0) και θα το σφραγίσει με το σερβίς του (2-0).

Σβήνει 2 μπρέικ πόιντ ο Πολωνός για να μειώσει σε 2-1 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Για πρώτη φορά στον αγώνα ο Χούρκατς θα πάρει προβάδισμα (3-2) αλλά ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 3-3.

Είναι η σειρά του Πολωνού να σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα φτάσει στο 4-3. Νέο μπρέικ για τον Χούρκατς ο οποίος επέστρεψε από το 40-0 και είναι πλέον στο 5-3. Θα κλείσει το σετ στο σερβίς του έχοντας 3 άσους στο 9ο.

Οι winners είναι 17-8 για τον Χούρκατς και τα αβίαστα 12-12.

Με το σερβίς του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 2-1 αλλά ο Χούμπερτ Χούρκατς με μπρέικ θα πάει στο 3-2. Επέστρεψε μάλιστα από το 0-40 ο Πολωνός.

Ο Χούρκατς θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 4-2. Ο Τσιτσιπάς μειώνει σε 4-3 και σε 5-4 αλλά ο Πολωνός θα κλείσει στο 6-4.

Pole position @HubertHurkacz rallies past Stefanos Tsitsipas to reach his first Masters 1000 semi-final, 2-6 6-3 6-4. #MiamiOpen pic.twitter.com/Rvyy6ZtaLI

Hubi hits back @HubertHurkacz and @steftsitsipas have now gone to a decider in their last SIX meetings.

Who gets the win pic.twitter.com/KfaLQc3WVw

— Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2021