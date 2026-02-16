Μουρίνιο: «Είμαι από τους λίγους προπονητές που έφυγαν από τη Ρεάλ χωρίς να απολυθούν»

Ο Ζοσέ Μουρίνο έπλεξε το... εγκώμιό του ενόψει του αγώνα της Μπενφίκα απέναντι στη Ρεάλ, όταν έκανε τον απολογισμό της δικής του θητείας στη Μαδρίτη.

Πέρασε μια τριετία στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία για πολλούς θεωρείται πως έχτισε τα θεμέλια για τις μετέπειτα επιτυχίες που πανηγύρισε ο σύλλογος σε Ισπανία κι Ευρώπη.

Το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο έχει συνδεθεί άρρηκτα με το ισπανικά κλαμπ παρά την δεκαετία που έχει παρέλθει από την αποχώρησή του, με τον Πορτογάλο να ετοιμάζεται για μια νέα μάχη απέναντι στους Μερένγκες, λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη με 4-2 της Μπενφίκα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase που εξασφάλισε την παρουσία της στα play-offs.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη μάχη στη Λισαβόνα ο Μουρίνιο χαρακτήρισε τη Ρεάλ ως πληγωμένο βασιλιά μετά την ήττα της στο «Ντα Λουζ», ενώ έκανε τον απολογισμό του από τα χρόνια που καθόταν στον Μαδριλένικο πάγκο.

«Η Ρεάλ είναι πληγωμένη. Και ένας πληγωμένος βασιλιάς είναι επικίνδυνος. Θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι με μυαλό, με φιλοδοξία και με αυτοπεποίθηση. Ξέρουμε τι κάναμε στους βασιλιάδες του Champions League

Θέλω να αποκλείσω την Ρεάλ από το Champions League αλλά θέλω πραγματικά να κατακτήσουν την La Liga και θέλω να μείνει ο Αρμπελόα στον πάγκο της ως προπονητής για πολλά χρόνια. Είναι πολύ ταλαντούχος και πραγματικός οπαδός της Ρεάλ», τόνισε αρχικά προτού αναφερθεί στην πορεία του ως προπονητής των Μερένγκες.

«Έδωσα ό,τι μπορούσα στην Ρεάλ. Πέτυχα σε κάποια πράγματα, απέτυχα σε άλλα, όμως έδωσα το καλύτερο που μπορούσα. Πρέπει να είμαι ένας από τους λίγους προπονητές της Ρεάλ Μαδρίτης που έφυγαν χωρίς να απολυθούν. Όταν φεύγεις με δική σου απόφαση, δεν έχεις τίποτα να ζηλέψεις. Έφυγα με καθαρή συνείδηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι μου είπε ο πρόεδρος όταν έφυγα: “Τώρα έρχεται το εύκολο κομμάτι, το δύσκολο τελείωσε”.

Η οικογένειά μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα και αυτό ήταν το καλύτερο. Ήταν επίσης το καλύτερο και για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από δύσκολα, έντονα και ταραχώδη χρόνια, ό,τι έχει κάνει από τότε η Ρεάλ Μαδρίτης μου έχει φέρει μόνο χαρά. Δεν νιώθω ότι είμαι μέρος κάποιου πράγματος· τα εύσημα ανήκουν σε αυτούς που ήταν εκεί.

Το Στάδιο Nτα Λουζ είναι ένα στάδιο χαράς για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχασαν, αλλά δεν αποκλείστηκαν, και μην ξεχνάμε πως κατέκτησαν εδώ έναν τίτλο Champions League» κατέληξε.