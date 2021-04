Εκτός τελικού στο Miami Open έμεινε η σπουδαία Μαρία Σάκκαρη .

Στο 1ο σετ, η Μπιάνκα Αντρεέσκου ξεκινάει με love service game (1-0) και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 2-1. Με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1 και θα κρατήσει το σερβίς της για το 4-1.

Η Μαρία Σάκκαρη θα μειώσει σε 4-2 και με μπρέικ θα πάει στο 4-3! Η Ελληνίδα θα ισοφαρίσει σε 4-4, από 1-4, αλλά η Καναδή θα πάει στο 5-4. Με άσο η Σάκκαρη κλείνει το 10ο για το 5-5!

Η Καναδή θα πάρει προβάδισμα με 6-5 αλλά η Ελληνίδα θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Η Αντρεέσκου θα πάει με μίνι μπρέικ στο 4-2 αλλά η Σάκκαρη με μίνι μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Η Αντρεέσκου θα σβήσει με το σερβίς της σετ πόιντ (6-6) και θα σβήσει και άλλο ένα στο σερβίς (7-7) της Σάκκαρη. Θα φτάσει σε σετ πόιντ η Καναδή και θα το εκμεταλλευτεί για να κλείσει στο 7-6 (7) σε 60'!

Η Σάκκαρη είχε 24 αβίαστα λάθη στο 1ο σετ.

Θα ξεκινήσει με love service game στο 2ο η Σάκκαρη αλλά η Αντρεέσκου θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 1-1. Θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ της Αντρεέσκου η Σάκκαρη αλλά θα υποπέσει σε διπλό σφάλμα και θα χαρίσει το μπρέικ (2-1) στην αντίπαλο της.

Με love service game θα φτάσει στο 3-1 αλλά η Σάκκαρη κρατάει και μειώνει σε 3-2. Με μπρέικ ισοφαρίζει σε 3-3 και με love service game θα προηγηθεί με 4-3.

Η Σάκκαρη θα πετύχει και άλλο μπρέικ για το 5-3 και θα πάρει το σετ (6-3) για να ισοφαρίσει.

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη είχε 10-2 winners και 9-9 αβίαστα λάθη.

Στο ξεκίνημα του 3ου σετ, η Αντρεέσκου θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ, για το 1-0 και η Σάκκαρη θα σβήσει και εκείνη μπρέικ πόιντ για το 1-1.

Με love service game η Καναδή θα πάει στο 2-1 και η Ελληνίδα θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο (2-2).

Η Σάκκαρη θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και με μπρέικ θα πάει στο 3-2 και εν συνεχεία στο 4-2. Η Αντρεέσκου θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 4-4 και θα προηγηθεί με 5-4.

Η Ελληνίδα με love θα ισοφαρίσει σε 5-5 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5! Χωρίς να χάσει πόντο η Αντρεέσκου θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 6-6! Η Αντρεέσκου θα φτάσει σε τετραπλό ματς πόιντ, η Σάκκαρη θα σβήσει τα δυο, αλλά θα ηττηθεί με 7-6 (4).

The Greek let's out her own @mariasakkari fights back for the second set, 6-3.#MiamiOpen pic.twitter.com/C2EitDbDnn

