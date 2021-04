Την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο χρονικά τελευταίο Miami Open θα έχει η Άσλεϊ Μπάρτι .

Η 24χρονη Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε σε 1.29' με άνεση με 6-3, 6-3 την Ελίνα Σβιτολίνα (Νο5) στον ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (20:00, Cosmote Sport 6) στον τελικό με την νικήτρια του αγώνα της Σάκκαρη με την Αντρεέσκου.

Η Άλσεϊ Μπάρτι θα διεκδικήσει τον 2ο σερί τίτλο της στο Miami Open, αφού το 2020 δεν διεξήχθη το τουρνουά, και τον 10ο τίτλο της καριέρας της στον 15ο τελικό.

Θυμίζουμε η Αυστραλή μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει το Roland Garros (2019) και το WTA Finals (2019) ενώ το 2021 κέρδισε το Yarra Valley Classic στην πατρίδα της.

Στο 1ο σετ, η Μπάρτι με 2 συνεχόμενα μπρέικ θα φτάσει στο 4-1 αλλά η Σβιτολίνα θα πάρει πίσω το ένα από τα δυο για το 4-2. Τελικά με νέο μπρέικ η Αυστραλή θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Το 2ο είναι πιο δύσκολο αλλά η Μπάρτι είναι ανώτερη. Μπρέικ και προβάδισμα με 3-1 αλλά "απαντά" με μπρέικ η Σβιτολίνα για το 3-2. Η Ουκρανή χάνει το ένα μπρέικ πόιντ μετά από το άλλο και η Αυστραλή φτάνει σε νέο μπρέικ (4-2).

Με το σερβίς της θα πάει στο 5-2 και όπως και στο 1ο θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/14 (Μπάρτι) και 2/7.

Can she make the final in Miami again? @ashbarty takes the opening set, 6-3!#MiamiOpen pic.twitter.com/4HDOnat39e

— wta (@WTA) April 1, 2021