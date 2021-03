Στους "8" του Miami Open προκρίθηκε το Νο1 του ταμπλό, Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος (Νο2 κόσμου) απέκλεισε με 6-4, 6-3 τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα με την αναπνοή του στο 2ο σετ, και θα παίξει στον προημιτελικό με τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε 24 winners και 12 αβίαστα λάθη.

Αυτός θα είναι ο πρώτος προημιτελικός του Ρώσου στο Miami Open.

