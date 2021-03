Miami Open: Ο Τσιτσιπάς «ψηφίζει» τους «Bad Boys» (pic&vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από τη νίκη του επί του Νταμίρ Τζουμούρ στον 2ο γύρο του Miami Open κλήθηκε να γράψει ένα μήνυμα στην κάμερα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε λοιπόν "Bad Boys" και έδειξε την φασή προτίμηση του στην σπουδαία ταινία του 1995 που γυρίστηκε στη Φλόριντα με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ.

Ο Στέφανος Τσιτιπάς δεν είχε ακόμη γεννηθεί όταν βγήκε η ταινία στις αίθουσες αλλά την προτιμάει από το «Miami Vice».

Μάλιστα αργότερα στα social media το πήγε και πιο πέρα και έγραψε πως οι Έλληνες προτιμούν το "Bad Boys", το "Pitbull" και το key lime pie.

