Ο Κέι Νισικόρι είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 3ο γύρο του Miami Open.

Ο Ιάπωνας που είναι στο Νο39 αλλά έχει φτάσει και στο Νο4 κόσμου επικράτησε στον 2ο γύρο με 7-6 (6), 5-7, 6-4 του Αλιάζ Μπέντενε μετά από σχεδόν 3 ώρες και πήρε το εισιτήριο για τους "32".

Ο Έλληνας τενίστας με τον 31χρονο Ιάπωνα έχουν συναντηθεί μόλις μια φορά.

Ηταν το 2018 στο Τόκιο και ο Νισικόρι είχε επικρατήσει με 6-3, 6-3 στον προημιτελικό.

Kei comes through @keinishikori battles through heat and Aljaz Bedene to notch a 7-6(6) 5-7 6-4 win. #MiamiOpen pic.twitter.com/JKtjYefsc2

— Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2021