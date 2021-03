Στον 3ο γύρο του Miami Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο5 κόσμου και Νο2 ταμπλό, επικράτησε σε 1.09' στον 2ο γύρο με 6-1,6-4 του Νταμίρ Τζουμούρ (Νο126) και θα παίξει στους "32" με τον Μπέντενε ή τον Νισικόρι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι για 2η φορά στον 3ο γύρο και το 2018 είχε φτάσει έως τους "16". Αυτή είναι η 2η νίκη του Έλληνα σε 5 αγώνες κόντρα στον Βόσνιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 18 winners και μόλις 9 αβίαστα λάθη και ο Νταμίρ Τζουμούρ 21-17. Οι άσοι ήταν 6-1 για τον Έλληνα ενώ στα μπρέικ πόιντ είχε 3/9 και ο Βόσνιος 0/0!

Δυο μπρέικ διαφορά!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0 και θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-0.

Ο Βόσνιος θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά με διπλό σφάλμα του Τζουμούρ θα φτάσει και σε 4ο και με μπρέικ στο 4-0!

Κρατάει το σερβίς του για το 5-0 και θα κλείσει το σετ με 6-1 σε 27'.

Έκανε το καθήκον του!

Στο 2ο σετ ο Τζουμούρ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 1-0. Με διπλό σφάλμα του Βόσνιου ο Τσιτσιπάς κάνει μπρέικ και είναι μπροστά με 2-1.

Με το σερβίς του επιβεβαιώνει το μπρέικ (3-1) και με love service game θα φτάσει στο 4-2. Με ευκολία θα κερδίσει και το 8ο (5-3) και με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα προκριθεί.

