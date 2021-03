Dubai Open: Πρώτος τίτλος καριέρας για τον Καράτσεφ (vids)

Ιστορία έγραψε στο Ντουμπάι ο Ασλάν Καράτσεφ .

Ο 27χρονος Ρώσος επικράτησε με 6-3, 6-2 του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις στον τελικό του Σαββάτου στο Dubai Open και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Ο Ασλάν Καράτσεφ θα είναι την Δευτέρα στο Νο27 του κόσμου και θυμίζουμε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου 2021 ήταν στο Νο114 και έφτασε στους "4" στο Australian Open.

Για να παίξει στον τελικό του Dubai Open τερμάτισε το σερί 23-0 του Αντρέι Ρούμπλεφ στα ATP 500.

Η νίκη του επί του Χάρις ήταν η 15η σε 17 αγώνες στο 2021 και έχει ηττηθεί μόνο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ντομινίκ Τιμ.

Από την άλλη και ο Λόιντ Χάρις θ' ανέβει στο Νο52 κόσμου κερδίζοντας 29 θέσεις αυτή την εβδομάδα.

Have to assume he's smiling beneath the mask...@AsKaratsev gets his hands on his first ATP Tour trophy pic.twitter.com/iJw3aqfW2j — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2021

List of players that have beaten @AsKaratsev in 2021: Novak Djokovic

Dominic Thiem End of list. pic.twitter.com/bTC40sKB1n — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2021