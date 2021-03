Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του θα διεκδικήσει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) ο Λόιντ Χάρις.

Ο 24χρονος Νοτιοαφρικανός τενίστας συνεχίζει τις τεράστιες εμφανίσεις του στο Ντουμπάι και έφτασε έως τον τελικό του Dubai Open όπου θα παίξει με τον Ασλάν Καράτσεφ.

Ο Λόιντ Χάρις (Νο81) απέκλεισε σε 2.41' στον ημιτελικό με 6-7 (5), 6-4, 7-6 (6) τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ και έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι είχε βγάλει νοκ άουτ στον 1ο γύρο τον Ντομινίκ Τιμ .

What a week for @lloydharris63 ! pic.twitter.com/NrMqN0PM4P

First qualifier EVER into the #DDFTennis final

Achievement Unlocked @lloydharris63 continues his dream week in Dubai, defeating Shapovalov 6-7 6-4 7-6 to reach his first ATP 500 final!#DDFTennis pic.twitter.com/V4pun5am68

— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2021