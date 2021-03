Ούτε το Νο1 κόσμου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς , θα συμμετάσχει στο Miami Open που θα διεξαχθεί στη Φλόριντα από τις 24/3 έως τις 4/4.

Ο Σέρβος με μια λιτή ανακοίνωση του στα social media εξέφρασε την λύπη του για την απόφαση του αλλά σημείωσε ότι λόγω των συνθηκών θα ήθελε να μην ταξιδέψει στις ΗΠΑ αλλά να μείνει με την οικογένεια του.

«Αγαπητοί fans, με μεγάλη λύπη ανακοινώνω πως δεν θα ταξιδέψω αυτή τη χρονιά στο Μαϊάμι για να αγωνιστώ. Αποφάσισα να αξιοποιήσω τον πολύτιμο αυτό χρόνο στο σπίτι, μένοντας κοντά στην οικογένειά μου. Με όλες τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, χρειάζεται να βρω μια ισορροπία μεταξύ του χρόνου μου στο tour και στο σπίτι. Ανυπομονώ να επιστρέψω την επόμενη χρονιά», έγραψε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο πρώτος που δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο Miami Open ήταν ο Ρότζερ Φέντερερ ενώ ακολούθησε ο Ράφα Ναδάλ και ο Ντομινίκ Τιμ.

Επίσης δεν θα δούμε στο Miami Open, που επιστρέφει μετά από το 2019, τον Ματέο Μπερετίνι, τον Σταν Βαβρίνκα, τον Νικ Κύργιο, τον Γκαέλ Μονφίς, τον Μπόρνα Τσόριτς και άλλους τενίστες οι οποίοι θα περιμένουν τα χωμάτινα Masters της Ευρώπης.

Αντίθετα κανονικά θα συμμετάσχει το Νο2 κόσμου, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που θα είναι στο Νο1 του ταμπλό και το Νο5 ο Στέφανος Τσιτσιπάς που θα είναι στο Νο2 του ταμπλό. Με κάρτα ελευθέρας θα παίξει ο Άντι Μάρεϊ.

