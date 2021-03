Monte Carlo Masters: Λάμψη από 8 top-10 παίκτες το 2021 (pics)

Το Miami Open, το 1ο Masters του 2021, μετράει ήδη τις πληγές του.

Στη Φλόριντα ανακοίνωσαν πως δεν θα ταξιδέψουν οι Φέντερερ, Ναδάλ, Τιμ ενώ ακόμη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του το Νο1 κόσμου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πολλοί τενίστες προτιμούν να μείνουν στην Ευρώπη και να προετοιμαστούν στα χωμάτινα Masters (Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη) για το Roland Garros.

Το Monte Carlo Masters, το 2ο Masters του 2021, θα διεξαχθεί στο Μονακό από τις 10 έως τις 18 Απριλίου και ήδη οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή 8 από τους 10 top-10 παίκτες.

Εκεί θα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ , ο Ράφα Ναδάλ , ο Ντομινίκ Τιμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς , ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Οι δυο που δεν θα συμμετάσχουν είναι ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ματέο Μπερετίνι.

Consultez la liste officielle des joueurs présents au Rolex Monte-Carlo Masters 2021

Check the players list of the Rolex Monte-Carlo Masters 2021https://t.co/1OiyQGFpaS@atptour@MC_CountryClub pic.twitter.com/DqKkXNdB6w

— ROLEX MC MASTERS (@ROLEXMCMASTERS) March 18, 2021