Στους "8" του Mexican Open προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός επικράτησε με 6-4, 6-3 του Σέρβου Λάζλο Τζέρε και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Ρουντ με τον Γκρίκσπουρ για μια θέση στους "4" στο Ακαπούλκο.

Στα προημιτελικά με ανατροπή προκρίθηκε ο 19χρονος Λορέντζο Μουσέτι αφού επικράτησε με 2-6, 6-3, 7-6 (1) του Φράνσις Τιαφό και θα παίξει με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ που απέκλεισε με 6-4,6-2 τον Μίομιρ Κετσμάνοβιτς.

Στο 1ο σετ ο Τζέρε προηγήθηκε με 2-0 με μπρέικ αλλά ο Ζβέρεφ το πήρε πίσω για το 2-1. Νέο μπρέικ από τον Σέρβο για το 3-1 και μπρέικ στο μπρέικ από τον Γερμανό για το 3-2.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα πετύχει μπρέικ στο 9ο γκέιμ (5-4) και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του.

Μπρέικ (1-0) στο ξεκίνημα του 2ου για τον Γερμανό αλλά ο Σέρβος θα το πάρει πίσω για το 1-1. Ο Ζβέρεφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 2-2 και μετά από πολύ κόπο ο Τζέρε θα πάει στο 3-2.

Νέο μπρέικ και 4-3 για τον Ζβέρεφ ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί να φτάσει σ' ένα ακόμη μπρέικ για το 6-3.

Sliding into the quarter-finals like @GrigorDimitrov takes out Miomir Kecmanovic 6-4, 6-2 to set a mouthwatering last 8 matchup with Lorenzo Musetti. #AMT2021 pic.twitter.com/5PPOnKciR7

— Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2021