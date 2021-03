Ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι είναι ο νέος πρωταθλητής στη Ντόχα.

Ο Γεωργιανός που είναι στο Νο42 επικράτησε στον τελικό του Qatar Open με 7-6 (5), 6-2 του Ισπανού Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και έφτασε στους 4 τίτλους καριέρας.

Είναι ο πρώτος τίτλος του μετά από το 2019 όπου είχε κερδίσει στο Hamburg Open ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι 2/4 τίτλους του τους έχει πανηγυρίσει στο τουρνουά στο λιμάνι της Γερμανίας.

Στο 1ο σετ οι δυο τους πήγαιναν χέρι-χέρι και ήταν πιο ψύχραιμος στο τάι μπρέικ ο Γεωργιανός. Στο 2ο ο Μπασιλασβίλι ξεκίνησε πολύ καλά και έφτασε σε μπρέικ στο 6ο γκέιμ (4-2). Με νέο μπρέικ τελείωσε το παιχνίδι στο 6-2.

Θυμίζουμε ότι ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι απέκλεισε στον προημιτελικό τον Ρότζερ Φέντερερ και με την κατάκτηση του τίτλου θ' ανέβει από το Νο42 στο Νο37.

From 5 consecutive losses on Tour…to 5 consecutive wins and a title

Nikoloz Basilashvili wins the 2021 Qatar Open in Doha - upsetting Bautista Agut 7-6 6-2 in the final pic.twitter.com/K7YOlyMeEc

