Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Open 13 της Μασσαλίας.

Μετά από 2.05' ο Γάλλος Πιερ Ούγκο Ερμπέρ επικράτησε με 6-7 (6), 6-4, 6-2 του Στέφανου Τσιτσιπά, προκρίθηκε στα ημιτελικά και στέρησε το δικαίωμα στον Έλληνα τενίστα να υπερασιστεί φέτος τον τίτλο που κατέκτησε το 2019 και το 2020 στη Μασσαλία.

Μετά από 9 συνεχόμενες νίκες στη Μασσαλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No5) που δεν έπαιξε με ποιότητα αυτή τη φορά ηττήθηκε και θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στο Ακαπούλκο για να παίξει για πρώτη φορά στο Mexican Open.

Από την άλλη ο Ερμπέρ θα παίξει το Σάββατο (16:30) στον ημιτελικό με τον Γάλλο Ουμπέρ ή τον Γάλλο Ριντερκνές ενώ στον άλλο ημιτελικό στις 16:30 θα συναντηθούν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Μάθιου Έμπντεν.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-1. Θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-1 και το 4-2 και θα βρεθεί στο 5-4 με τις μπάλες στα χέρια για να κλείσει το σετ.

Ο Πιερ Ερμπέρ έχει όμως άλλη άποψη. Με μπρέικ ισοφαρίζει σε 5-5 και με το σερβίς του θα φτάσει στο 6-5! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίρνει το 12ο γκέιμ και οδηγεί το σετ στο τάι μπρέικ.

Στο τάι μπρέικ με διπλό σφάλμα του Γάλλου ο Έλληνας θα προηγηθεί με μίνι μπρέικ με 3-1. Ο Γάλλος θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ (4-3).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα χάσει σετ πόιντ αλλά με την 2η ευκαιρία θα επικρατήσει με 7-6 (6).

Στο 2ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με love ο Πιερ Ερμπέρ θα ισοφαρίσει σε 2-2. Με δυσκολία θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-2 ο Έλληνας τενίστας και θα ισοφαριστεί σε 3-3.

Με love ο Έλληνας τενίστας θα πάει στο 4-3 και ο Ερμπέρ ισοφαρίζει σε 4-4. Ο Γάλλος θα πετύχει μπρέικ για το 5-4 και θα κλείσει με love το σετ στο 6-4!

Ο Ερμπέρ ξεκινάει με μπρέικ στο 3ο σετ (1-0) αλλά ο Τσιτσιπάς θα το πάρει αμέσως πίσω για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Γάλλος θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και με την 2η θα φτάσει με μπρέικ στο 3-2! Με το σερβίς του θα φτάσει στο 4-2 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ.

Με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-2 και θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του.

Pierre HUGE WIN Herbert @p2hugz beats two-time defending @Open13 champ Tsitsipas 6-7 6-4 6-2 to reach the last four - his first win over a top 5 player! pic.twitter.com/VrQL3HWhaR

— Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2021