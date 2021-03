Στα ημιτελικά του Open 13 της Μασσαλίας προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος ο οποίος την Δευτέρα 15 Μαρτίου θα είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-2, 6-4 τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον Αυστραλό Μάθιου Έμπντεν.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στο 1ο σετ θα προηγηθεί με 3-2 (μπρέικ) και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-2 και εν συνεχεία θα κλείσει το σετ στο 6-2. Στο 2ο σετ, και στο 3ο γκέιμ ο Σίνερ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 2-1 αλλά θα σβήσει και μπρέικ πόιντ στο 8ο ο Ρώσος για το 5-3.

Ο Σίνερ θα σβήσει ένα ματς πόιντ αλλά ο Ρώσος με το 2ο θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο αντίπαλος του είναι ο Αυστραλός Μάθιου Έμπντεν ο οποίος απέκλεισε με 4-6, 6-4, 6-2 τον Κάρεν Κατσάνοφ.

