Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται στην Τούμπα και βλέπει το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι πλέον κάτοικος Τούμπας και ξεκίνησε προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος του Δικεφάλου βρίσκεται σε σουίτα στο γήπεδο της νέας του ομάδας και μαζί με τον συμπαίκτη του και στην Εθνική Γιάννη Μιχαηλίδη παρακολουθεί το ματς με τη Μαρκό για το Κύπελλο.

Στο ματς με τη Μαρκό ας δούμε τι θέλει ο ΠΑΟΚ εκτός από μία νίκη.

Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 12η θέση της βαθμολογίας και μπορεί με μία νίκη, ανάλογα το εύρος του σκορ, να βρεθεί μέχρι και την 7η θέση.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε 6-0 τον Ηρακλή και τερμάτισε πρώτος. Αυτό σημαίνει πως οι Πειραιώτες στα προημιτελικά θα συναντήσουν τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι του 8ου και του 9ου.

Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τη Μαρκό με 1-0, 2-1, 3-2, με ένα γκολ διαφορά, τότε θα τερματίσει 9ος και θα είναι φιλοξενούμενος στα playoffs με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Για να τερματίσει 8ος θα πρέπει να νικήσει 2-0, 3-1, 4-2, ώστε να προσπεράσει τους Περιστεριώτες και να είναι γηπεδούχος εναντίον τους στα playoffs. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, θα βρει στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό!

Για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει ο «Δικέφαλος» να επικρατήσει με οποιοδήποτε σκορ έχει διαφορά τριών τερμάτων και πάνω. Εκτός του 3-0 και του 4-1. Διότι ο Βόλος είναι στο 10-7 στα γκολ και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο 9-6 με 3-0. Έτσι, η ομάδα της Μαγνησίας θα υπερτερεί στο κριτήριο της διαφοράς τερμάτων. Με 4-1 θα πάει και ο ΠΑΟΚ στο 10-7, αλλά ο Βόλος στο επόμενο κριτήριο, την επίθεση εκτός έδρας, έχει 3 γκολ, ενώ ο ΠΑΟΚ 2 γκολ. Άρα, ο ΠΑΟΚ θέλει ή σκορ 5-2 ή νίκη με 4 γκολ διαφορά και άνω. Έτσι, θα τερματίσει 7ος.

Έτσι στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Κηφισιά που θα είναι 10η και στα προημιτελικά με τον δεύτερο της κατάταξης, που είναι ο Λεβαδειακός. Στα προημιτελικά, βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα είναι φιλοξενούμενος, ενώ στα playoffs με την Κηφισιά θα είναι γηπεδούχος. Σε κάθε περίπτωση, θ' αποφύγει τους μεγάλους.

