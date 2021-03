Ρότζερ Φέντερερ: Το τένις επέστρεψε στη Ντόχα (vids)

Είναι γεγονός. Ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε!

Ο Ελβετός στα 39 του χρόνια μετά από 13,5 μήνες απουσίας λόγω επεμβάσεων στο γόνατο είναι και πάλι στα κορτ.

Ο Ρότζερ Φέντερερ παίζει αυτή την ώρα με τον Βρετανό Νταν Έβανς στον 2ο γύρο του Qatar Open.

Για τελευταία φορά είχε αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι στις 30 Ιανοαυρίου 2020 και ήταν στον ημιτελικό του Australian Open απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 9.

Φέντερερ: «Το τένις για μένα είναι σαν το ποδήλατο»

Τζόκοβιτς: Οι 6+1 μεγάλοι στόχοι του «Νόλε» (vids)

Two stalwarts of our game... @rogerfederer and Mohamed Lahyani meet again pic.twitter.com/VBuVMAAbVM

#RogerReturns!

After over 1 months away from the game, @rogerfederer plays his first match in Doha vs Evans

Stream LIVE --> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/zTdDgkT9yI

— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021