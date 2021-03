Εκτός ημιτελικών στο Rotterdam Open και στο διπλό έμειναν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδελφός του Πέτρος.

Οι δυο Έλληνες ηττήθηκαν με 6-2, 7-6 (4) στον προημιτελικό από τους Κόντινεν/Βεσελέν δίνοντας όμως συγκλονιστική μάχη στο 2ο σετ.

Παρά την κούραση του από το παιχνίδι με τον Κάρεν Κατσάνοφ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε τα πάντα για να στείλει μαζί με τον αδελφό του τον αγώνα στο 3ο σετ αλλά ...λύγισαν.

Στο 1ο σετ οι Κόντινεν/Βασελέν με μπρέικ έφτασαν στο 2-1 και στο 4-1 και θα το κλείσουν στο 6-2.

Με φόρα ξεκίνησαν και στο 2ο σετ. Προηγήθηκαν 1-0 και 4-1 με μπρέικ αλλά οι αφοί Τσιτσιπά δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη!

Με μπρέικ μείωσαν σε 4-2 και με νέο μπρέικ ισοφάρισαν σε 4-4. Οι αντίπαλοι τους έστειλαν το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Very nice of Stefanos to make us feel better about our tennis #abnamrowtt pic.twitter.com/wevPVOHK6m

— Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2021