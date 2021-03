Το εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ θα κληθεί να ξεπεράσει το Σάββατο (16:00, Cosmote Sport 6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να παίξει στον τελικό της Κυριακής στο Rotterdam Open.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 κόσμου απέκλεισε τον πολύπειρο Γάλλο Τζερεμί Σαρντί με 7-6 (2), 6-7 (2), 6-4 στον προημιτελικό και έκλεισε θέση για τον ημιτελικό!

Το παιχνίδι του Ρούμπλεφ με τον Σαρντί είχε διάρκεια 2.40. Ο Γάλλος έσβησε 2 ματς πόιντ στο 2ο σετ, άλλο ένα στο 3ο και έχασε το εισιτήριο.

O Ρούμπλεφ με τον Τσιτσιπά έχουν παίξει 5 φορές και ο Έλληνας έχει 3 νίκες εκ των οποίων οι 2 συνεχόμενες. Ο Έλληνας κέρδισε στον όμιλο του ATP Finals αλλά και στον προημιτελικό του Roland Garros 2020.

Απο την άλλη ο Ρώσος επικράτησε στον τελικό στο Αμβούργο (ATP 500) αλλά και στο US Open 2019.

Σε ημιτελικό έχουν παίξει άλλη μια φορά στο Next Gen ATP Finals στο Μιλάνο το 2018 με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι ο νικητής.

Πάντως τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και ο Ρούμπλεφ έχουν από μια ήττα μέσα στο 2021 από τον ίδιο παίκτη. Είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος κέρδισε τον συμπατριώτη του στον προημιτελικό και τον Έλληνα στον ημιτελικό του Australian Open.

O Στέφανος έχει 10 νίκες σε 11 παιχνίδια στο 2011 και ο Αντρέι έχει 11-1.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι ο καλύτερος παίκτης στα 500αρια τον τελευταίο χρόνο.

Ο Ρώσος έχει 18-0 νίκες αφού έχει κατακτήσει το 2020 τα τουρνουά στη Βιέννη, στο Αμβούργο και στην Αγία Πετρούπολη.

Η τελευταία ήττα του σε 500αρι ήταν από τον Έβανς στον προημιτελικό στο Ντουμπάι και στις 27 Φεβρουαρίου 2020!

Mr. 500 marches on @AndreyRublev97 makes it 18 wins in a row at ATP 500 level, battling past Chardy 7-6 6-7 6-4 #abnamrowtt pic.twitter.com/DseLgBL7iR

— Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2021