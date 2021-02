H Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα και η Άσλεϊ Μπάρτι θα παλέψουν την Κυριακή στον τελικό για τον τίτλο στο Yarra Valley Classic της Μελβούρνης.

Η Ισπανίδα που πέρσι έφτασε στον τελικό του Australian Open έκανε επίδιειξη δύναμης στον ημιτελικό όπου και επικράτησε με 6-1, 6-0 της Μαρκέτα Βορντούσοβα και θα παίξει με την Αυστραλή Νο1 στον κόσμο για την κούπα.

Η Μπάρτι από την πλευρά της προκρίθηκε χωρίς αγώνα στον τελικό μετά από την απόσυρση της Σερένα Ουίλιαμς. Η Μουγκουρούθα και η Μπάρτι έχουν παίξει 4 φορές και η Αυστραλή έχει 3-1 νίκες.

On a mission @GarbiMuguruza wastes no time in a straight sets win over Vondrousova, 6-1, 6-0. #YarraValleyWTA pic.twitter.com/1hJonH8Rl5

"It's always good to play the top players. I'm expecting another battle."@GarbiMuguruza spoke on facing Barty in the final.#YarraValleyWTA pic.twitter.com/HdEYJRvw0w

