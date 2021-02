Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 2-0 σετ την Αντζελίκ Κέρμπερ , είναι στον ημιτελικό του Grampians Trophy, και έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένη για τη νέα της επιτυχία και την τεράστια εμφάνιση στη Μελβούρνη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που είχε στο πλευρό της στην Μάργκαρετ Κορτ Αρένα τους Έλληνες ομογενείς είπε μετά από το παιχνίδι: «Νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν παίζω σ' αυτό το κορτ. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για την υποστήριξη. Είναι σημαντικό που έχουμε πάλι θεατές στις εξέδρες.

Κάθε φορά που παίζω στην Αυστραλία νιώθω σαν να παίζω στη χώρα μου. Όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους Αυστραλούς που είναι πολύ καλοί».

"Funny enough this is my home tournament. Because of the Greek community it feels like home." @mariasakkari spoke about the fan support she receives in Australia.#GrampiansWTA pic.twitter.com/eBuvXMTql4

— wta (@WTA) February 6, 2021