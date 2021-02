Με φανταστική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον ημιτελικό του Grampians Trophy της Μελβούρνης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο22) επικράτησε με 6-4, 6-2 της Γερμανίδας πρώην Νο1 Αντζελίκ Κέρμπερ στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό απέναντι στην Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ για μια θέση στον τελικό του τουρνουά WTA 500.

Η Μαρία Σάκκαρη αν και δεν ξεκίνησε καλά στον αγώνα και βρέθηκε πίσω με 1-4, γύρισε τον... διακόπτη, βελτίωσε το σερβίς της και επικράτησε με 6-4 στο 1ο σετ!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα συνεχίσει και θα κερδίσει 9 σερί γκέιμ πριν μειώσει σε 4-1 στο 2ο σετ η Γερμανίδα η οποία έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων στην καριέρα της, 3 Grand Slam και ένα ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο.

Αυτός θα είναι ο 2ος ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη στο 2021 έχοντας παίξει μόλις σε 2 τουρνουά ενώ συνολικά θα είναι ο 11ος στην καριέρα της. Με την Κονταβέιτ έχει 7 αγώνες και 4-3 νίκες η Σάκκαρη.

Η Μαρία στην Μάργκαρετ Κορτ Αρένα είχε στο πλευρό της και τους ομογενείς που δεν σταμάτησαν να φωνάζουν και να την αποθεώνουν. Με την εμφάνιση της έκανε την 33η χρόνη Κέρμπερ να μοιάζει με... μικρή παίκτρια.

Την κερδίζει για 1η νίκη της Σάκκαρη επί της Κέρμπερ σε σύνολο 3 αγώνων.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.16. Η Μαρία Σάκκαρη είχε 8 άσους, 26 winners, 22 αβίαστα λάθη και 7 διπλά λάθη ενώ η Κέρμπερ είχε 2 άσους, 2 διπλά λάθη, 10 winners και 15 αβίαστα.

Στο 1ο σετ η Αντζελίκ Κέρμπερ θα ξεκινήσει ιδανικά αφού θα φτάσει στο 2-0 με μπρέικ αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 2-1.

Η Γερμανίδα θα έχει νέο μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ και η Ελληνίδα με διπλό λάθος (4ο) θα της δώσει το δικαίωμα να το πετύχει για να φτάσει στο 3-1.

Θα κρατήσει το σερβίς της για το 4-1 ενώ η Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ και θα μειώσει σε 4-2. Με μπρέικ η Σάκκαρη θα μειώσει σε 4-3 και με το σερβίς της (με 2 άσους) από το 4-1 θα ισοφαρίσει σε 4-4!

Η Μαρία Σάκκαρη άρπαξε την ευκαιρία που τις έδωσε η Κέρμπερ στο 9ο γκέιμ και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί για πρώτη φορά (5-4). Με love service game και με άσο στο φινάλε θα κλείσει το σετ στο 6-4!

Οι winners ήταν 12-5 για την Σάκκαρη στο 1ο σετ.

Στο 2ο σετ η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει με μπρέικ (1-0) και στο 2ο γκέιμ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και με άσο θα κλείσει με κόπο για το 2-0.

Με νέο μπρέικ η Μαρία θα φτάσει στο 3-0 και θα κερδίσει το 8ο συνεχόμενο γκέιμ της. Στο 4ο γκέιμ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ της Κέρμπερ και θα φτάσει στο 4-0 με το 9ο σερί κερδισμένο γκέιμ της.

Η Κέρμπερ μετά από το 9-0 θα πάρει ένα γκέιμ για να μειώσει σε 4-1 και σε 5-2. Η Σάκκαρη θα κλείσει το σετ στο 6-2 και θα προκριθεί στα ημιτελικά.

Third straight semifinal for the Greek @mariasakkari defeats Kerber 6-4, 6-2. #GrampiansWTA pic.twitter.com/Mpq3qmKAFk

Rips off 5 straight games!@mariasakkari bounces back to take the opening set, 6-4.#GrampiansWTA pic.twitter.com/0Csi9J0BcP

— wta (@WTA) February 6, 2021