Στους "8" του Yarra Valley Classic που διεξάγεται στη Μελβούρνη προκρίθηκε η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 του κόσμου και επέστρεψε μετά από ένα χρόνο στη δράση επικράτησε με 6-0, 4-6, 6-3 της Μπούζκοβα στους "16" και θα παίξει για μια θέση στον ημιτελικό με την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς.

Στους "8" είναι και η νικήτρια του Australian Open 2020, Σοφία Κένιν .

Η Αμερικανίδα κέρδισε με 5-7, 7-6, 6-2 την συμπατριώτισσα της Τζέσικα Πεγκούλα και θα κοντραριστεί με την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα (6-1, 6-2 Παβλουτσένκοβα) στον προημιτελικό.

.@SofiaKenin advances to the #YarraValleyWTA quarterfinals!

The No.2 seed wins the All-American battle with Pegula 5-7, 7-5, 6-2. pic.twitter.com/jI8fuzeoVh

— wta (@WTA) February 3, 2021