Σεμπάστιαν Κόρντα: Πρώτος τελικός για τον μαθητή του Άγκασι (pic&vid)

Στον πρώτο τελικό της καριέρας του θα παίξει σε λίγες ώρες στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ο Σεμπάστιαν Κόρντα .

Ο 20χρονος Αμερικανός επικράτησε στον ημιτελικό του Delray Beach Open με 6-3, 7-5 του Βρετανού Κάμερον Νορί και θα παίξει στον τελικό με τον Χούμπερτ Χούρκατς ο οποίος είχε βγάλει νοκ άουτ τον Αμερικανό Κρις Χάρισον με 7-6 (4), 6-4 στον άλλο ημιτελικό.

Ο Σεμπάστιαν Κόρντα που έχει μέντορα τον Αντρέ Άγκασι είχε προπονηθεί πρόσφατα μαζί του αλλά και υπό το βλέμμα της Στέφι Γκραφ ενώ θυμίζουμε πως είναι γιος του σπουδαίου Τσεχοσλοβάκου τενίστα Πετρ Κόρντα.

The dream week continues for the 20-year-old who defeats Norrie 6-3, 7-5.

Final bound

After getting broken from 5-4 40-15 up, @SebiKorda converts his third match point to defeat Cameron Norrie 6-3 7-5!#DBOpen pic.twitter.com/hX6fHYLl6v

