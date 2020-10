Roland Garros: Ο Ναδάλ, ο γάτος Ράφα και ο θαυμαστής Κόρντα (pics)

Δεν θα είναι το παιχνίδι της ημέρας (Κυριακής) στο Παρίσι αλλά έχει ωραία ιστορία.

Ο Ράφα Ναδάλ που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει πανηγυρίσει 12 φορές τον τίτλο στο Roland Garros θα παίξει με το Νο212 τον Σεμπάστιαν Κόρντα ο οποίος στα 20 του χρόνια ζει το όνειρο του στο Παρίσι.

Ο γιος του παλιού άσου και φιναλίστ του Roland Garros 1992, του Πετρ Κόρντα, είναι μεγάλος θαυμαστής του Ράφα Ναδάλ και όπως αποκάλυψε τον γάτο του τον φωνάζει "Ράφα".

Έτσι έφτασε η ώρα και την Κυριακή στις 14:00 θα τον συναντήσει στο κεντρικό κορτ του Roland Garros με έπαθλο μια θέση στους "8" του Roland Garros.

Ο μικρός που στα... νιάτα του έπαιζε και χόκεϊ λατρεύει τον Ναδάλ αλλά στο Instagram έχει φωτογραφίες και με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Μάρτιν Ντελ Πότρο και με τον Πάβελ Νέντβεντ ο οποίος είναι συμπατριώτης του μπαμπά.

Ο Σεμπάστιαν Κόρντα δεν παίζει για την Τσεχία (Τσεχοσλοβακία) αλλά για τις ΗΠΑ.

Ο 4ος γύρος αρχίζει την Κυριακή και θα δούμε στα κεντρικά κορτ την Σιμόνα Χάλεπ, τον Ντομινίκ Τιμ, τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, την Ελίνα Σβιτολίνα αλλά και την Ιταλίδα που απέκλεισε την Μαρία Σάκκαρη, την Μαρτίνα Τρεβιζάν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το πρόγραμμα της Κυριακής.

The fun continues on Sunday on Court Suzanne-Lenglen #RolandGarros pic.twitter.com/K6C70ClIaS

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020