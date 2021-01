Abu Dhabi Open: Κούπα και άνοδος στο Νο7 για την Σαμπαλένκα (pic&vid)

Με φόρα από το 2020 που ήταν η καλύτερη της χρονιά ξεκίνησε και στο 2021 η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 22χρονη από την Λευκορωσία κατέκτησε το Abu Dhabi Open κερδίζοντας στον τελικό με 6-2,6-2 την Βερόνικα Κουντερμέτοβα και με τους βαθμούς που κέρδισε από το 500αρι της WTA από το Νο10 ανέβηκε στο Νο7 του κόσμου.

Αυτή είναι και η καλύτερη θέση που είχε στην καριέρα αφού το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν το Νο9. Η Αρίνα Σαμπαλένκα πέτυχε την 15η σερί νίκη της στο Tour αφού έχει κερδίσει και τα τρία τελευταία τουρνουά που έχει πάρει μέρος. Στην Οστράβα , στο Λιντζ και στο Άμπου Ντάμπι.

Η Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα από την άλλη είναι ευχαριστημένη από την πορεία της στο Άμπου Ντάμπι αφού για πρώτη φορά στην καριέρα της έπαιξε σε τελικό.

Για την Σαμπαλένκα αυτός ήταν ο 9ος τίτλος καριέρας σε 13 τελικούς και είναι μόλις 22 ετών! Η Σαμπαλένκα κέρδισε επίσης και τον 1ο τίτλο της χρονιάς αφού το Άμπου Ντάμπι άνοιξε το καλεντάρι της WTA για το 2021.

Ήταν και η τενίστρια που είχε κερδίσει τον τελευταίο τίτλο το 2020!

"Thank you so much for your support!" @SabalenkaA | #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/lcsaUnwHyW

— wta (@WTA) January 13, 2021