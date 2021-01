Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η φανταστική πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Abu Dhabi Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε στον ημιτελικό της Τρίτης με 6-3, 6-2 από την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα (No10) η οποία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης με την 14η σερί νίκη της στο tour.

H Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε σε κάποια σημεία να βάλει τους κανόνες στο παιχνίδι αλλά είχε απέναντι της μια πολύ φορμαρισμένη παίκτρια η οποία "χτυπούσε" στο σερβίς και έδειχνε άνετη. Η Σαμπαλένκα θα περιμένει το μεσημέρι για να μάθει εάν την Τετάρτη στον τελικό θα παίξει με την Κουντερμέτοβα ή την Κόστγιουκ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Έτσι ολοκήρωσε μια εβδομάδα φανταστική στην οποία κέρδισε την Γκάουφ αλλά και της Μουγκουρούθα και Κένιν που έχουν κατακτήσει Grand Slam και έδειξε ότι φέτος θα είναι η χρονιά της.

Πλέον θα ταξιδέψει μέσα στην εβδομάδα για τη Μελβούρνη και θα συμμετάσχει σ' ένα τουρνουά WTA 500 πριν από το Australian Open που αρχίζει φέτος στις 8 Φεβρουαρίου.

To παιχνίδι είχε διάρκεια 1.01'. Η Σάκκαρη είχε 12 winners, 21 αβίαστα, 5 διπλά λάθη και μόλις 2 άσους. Η Σαμπαλένκα είχε 22 winners, μόλις 8 αβίαστα, 8 άσους και 1 διπλό λάθος. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/9 και 1/3.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει πλέον 2/10 σε ημιτελικούς και 1/4 νίκες στα παιχνίδια της με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στο 1ο σετ, η Αρίνα Σαμπαλένκα θα προηγηθεί με 2-0 με μπρέικ, και θα φτάσει στο 3-0 με τους πόντους να είναι 12-1 υπέρ της. Η Σάκκαρη θα αντιδράσει για να μειώσει σε 3-1 αλλά η Σαμπαλένκα με love service game θα πάει στο 4-1.

Με νέο μπρέικ η Σαμπαλένκα θα προηγηθεί με 5-1 και η Σάκκαρη θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ για να μειώσει σε 5-2. Κρατάει το σερβίς της και φτάνει στο 5-3 αλλά η Σαμπαλένκα θα κλείσει το σετ στο 6-3 στο δικό της σερβίς.

Στο 1ο σετ, η Σάκκαρη πήρε μόλις ένα πόντο από το 2ο σερβίς. Είχε 9 αβίαστα και 6 winners και η Σαμπαλένκα 6 αβίαστα και 9 winners.

Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει με κερδισμένο γκέιμ στο 2ο (1-0) και θα φτάσει στο 2-1. Στο 5ο γκέιμ η Σάκκαρη θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ αλλά με το 5ο η Σαμπαλένκα θα φτάσει σε μπρέικ και θα προηηγθεί με 3-2.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-2 και θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Dominant performance @SabalenkaA defeats Sakkari 6-3, 6-2 and secures a spot in the final! #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/kWPF0bKBdb

Using every inch of the court @SabalenkaA | #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/aasIFG9PQ2

— wta (@WTA) January 12, 2021